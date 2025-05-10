США та Китай розпочали переговори щодо припинення торгової війни

Країни обговорили питання тарифної політики.

Фото: reuters.com

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У суботу, 10 травня, у швейцарській Женеві пройшла зустріч віцепрем'єр Китаю Хе Ліфенґ та міністр фінансів США Скотт Бессент, під час якої сторони обговорили питання взаємну торгівлю, пише Reuters.

За даними агентства, зустріч тривала близько 2 годин. Місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не розголошували. За словами очевидців, обидві делегації після обідньої перерви ішли до резиденції посла Швейцарії в ООН у передмісті Кельна.

Після зустрічі Бессент відмовився говорити з журналістами.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Китай відкривати свої ринки для американської продукції.

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