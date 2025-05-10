США та Китай розпочали переговори щодо припинення торгової війни

У суботу, 10 травня, у швейцарській Женеві пройшла зустріч віцепрем'єр Китаю Хе Ліфенґ та міністр фінансів США Скотт Бессент, під час якої сторони обговорили питання взаємну торгівлю, пише Reuters.
За даними агентства, зустріч тривала близько 2 годин. Місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не розголошували. За словами очевидців, обидві делегації після обідньої перерви ішли до резиденції посла Швейцарії в ООН у передмісті Кельна.
Після зустрічі Бессент відмовився говорити з журналістами.
Раніше президент США Дональд Трамп закликав Китай відкривати свої ринки для американської продукції.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.