Українцям пояснили, чи можна сформувати е-пенсійне посвідчення, перебуваючи за кордоном

Пенсійний фонд роз’яснив питання формування електронного пенсійного посвідчення.

Фото: dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи можна сформувати е-пенсійне посвідчення, перебуваючи за кордоном.

«Одна з суттєвих переваг нового сервісу, запровадженого Пенсійним фондом України, — е-пенсійного посвідчення — це можливість для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, оформити посвідчення без необхідності повертатися в країну для отримання паперового документа — в електронній формі!», - повідомили у ПФ.

Там підкреслили, що такий підхід є сучасним рішенням і забезпечує зручність і мобільність отримання послуги.

У ПФ також додали, що попереднє, паперове пенсійне посвідчення від моменту отримання електронного матиме статус «замінено».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.