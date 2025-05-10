Украинцам разъяснили, можно ли оформить е-пенсионное удостоверение, находясь за границей

Пенсионный фонд разъяснил вопрос оформления электронного пенсионного удостоверения.

Фото: dtkt.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области пояснило, можно ли оформить е-пенсионное удостоверение, находясь за границей.

«Одним из существенных преимуществ нового сервиса, внедренного Пенсионным фондом Украины — электронного пенсионного удостоверения — является возможность для пенсионеров, находящихся за границей, оформить удостоверение без необходимости возвращаться в страну для получения бумажного документа — в электронной форме!», — сообщили в ПФ.

Там подчеркнули, что такой подход является современным решением и обеспечивает удобство и мобильность получения услуги.

В ПФ также добавили, что прежнее, бумажное пенсионное удостоверение с момента получения электронного будет иметь статус «заменено».

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