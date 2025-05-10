Эммануэль Макрон назвал элементы сдерживания РФ после начала перемирия

Эммануэль Макрон назвал два ключевых элемента сдерживания России после начала перемирия.

Фото: president.gov.ua

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что партнеры Украины будут работать над новой системой гарантий безопасности, которая будет сдерживать Россию от дальнейшей агрессии. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи «коалиции решительных».

По его словам, первым «эшелоном» обороны станет сама украинская армия.

«Какой именно должна быть эта модель — подготовка украинских военных, усиление. Это был коллективный анализ на уровне генеральных штабов, но теперь все страны коалиции подключились к этому обсуждению», — пояснил он.

Вторым уровнем, подчеркнул Макрон, должна стать система гарантий и сдерживания, над которой сейчас работают военные союзников.

«Сейчас мы продолжаем на военном уровне обсуждение того, как мы видим это развертывание (контингентов — ред.), вклад каждого из нас, как выстроить эти гарантии в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Также президент Франции добавил, что в настоящее время все партнеры Украины стремятся к тому, чтобы с 12 мая начался режим прекращения огня.

«Далее мы могли бы ввести такие гарантии, которые помогли бы сдерживать Россию от дальнейшей агрессии», — подытожил он.

Напомним, 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

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