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Еммануель Макрон назвав елементи стримування РФ після початку перемир’я

18:01, 10 травня 2025
Еммануель Макрон назвав два ключові елементи стримування Росії після початку перемир’я
Еммануель Макрон назвав елементи стримування РФ після початку перемир’я
Фото: president.gov.ua
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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що партнери України працюватимуть над новою системою гарантій безпеки, яка стримуватиме Росію від подальшої агресії. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі «коаліції рішучих».

За його словами, першим «ешелоном» оборони стане сама українська армія.

«Яка саме це модель має бути. Підготовка українських військових, посилення. Це була колективна рефлексія на рівні генштабів, але тепер всі країни коаліції підключилися в це обговорення», - пояснив він.

Другим рівнем, підкреслив Макрон, має стати система гарантій та стримування, над якою зараз працюють військові союзників.

«Ми зараз продовжуємо на рівні військових обговорення як ми бачимо це розгортання (контингентів - ред.), внесок кожного з нас, як розбудувати ці гарантії в довгостроковій перспективі», - сказав він.

Також президент Франції додав, що нині всі партнери України прагнуть до того, щоб з 12 травня почався режим припинення вогню.

«Далі ми могли запровадити такі гарантії, які б допомогли стримати Росію від подальшої агресії», - підсумував він.

Нагадаємо, 10 травня Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

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Емманюель Макрон

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