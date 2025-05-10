30-денне припинення вогню стане початком завершення війни в Україні, — Кіт Келлог

Кіт Келлог зазначив, що всеосяжне припинення вогню на 30 днів покладе початок завершенню найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни.

Фото: Getty Images

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що повне припинення вогню на 30 днів покладе початок завершенню розв'язаної Росією війни проти України. Про це він написав у соцмережі Х.

«Всеосяжне (повітря, земля, море, інфраструктура) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу припинення найбільшої і найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни», - написав він.

Також Келлог нагадав, як Трамп неодноразово заявляв: «Припиніть вбивства зараз же».

Нагадаємо, 10 травня Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

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