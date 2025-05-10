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30-дневное прекращение огня станет началом завершения войны в Украине, — Кит Келлог

17:42, 10 мая 2025
Кит Келлог отметил, что всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней положит начало завершению самой крупной и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны.
30-дневное прекращение огня станет началом завершения войны в Украине, — Кит Келлог
Фото: Getty Images
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 Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что полное прекращение огня на 30 дней станет началом завершения развязанной Россией войны против Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

«Всеобъемлющее (воздух, земля, море, инфраструктура) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения самой масштабной и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны», — написал он.

Также Келлог напомнил, как Дональд Трамп не раз заявлял: «Прекратите убийства немедленно».

Напомним, 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

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