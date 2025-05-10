После саммита «коалиции желающих» мы все говорили с Трампом и согласовали наши общие дальнейшие действия — Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет очень продуктивный диалог с Дональдом Трампом и связь с его командой.

Фото: president.gov.ua

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», что в столицу Украины прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в единстве, объединяя других, страны делают все возможное, чтобы приблизить реальный мир и гарантировать долгосрочную безопасность.

Он также отметил, что впятером на месте, а также при участии руководителей еще 30 стран, Европейского союза и НАТО в онлайн-формате, страны обсудили все необходимое ради скорейшего достижения мира.

«Самый главный результат — это абсолютно четкая объединенная позиция по поводу прекращения огня — полного, безусловного и как минимум на 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии.

Также мы на разных уровнях работаем с Америкой. Украина имеет очень продуктивный диалог с Президентом Трампом и связь с его командой. Благодарю за это. Партнеры тоже находятся в постоянной коммуникации с Вашингтоном», — сказал он.

Он добавил, что по завершении саммита состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого «мы согласовали наш общий взгляд, наши общие дальнейшие действия».

«Полное и безусловное прекращение огня необходимо. Ответственность за отказ — необходима. В условиях такого прекращения огня мы можем вместе согласовать основу наступления мира.

Я благодарю всех, кто поддерживает достойное завершение этой войны», — добавил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Если РФ откажется от полного и безусловного прекращения огня, ей будут грозить новые санкции.

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