Если уклонисты не оплатят штраф за нарушение мобилизационных правил, то у них могут конфисковать деньги и жилье — Минюст

Имущество уклонистов может быть конфисковано за нарушение мобилизационных требований.

Фото: tsn.ua

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В Полтавской области по состоянию на 1 мая ТЦК и СП составили полторы тысячи постановлений о блокировке счетов жителей области из-за нарушений мобилизационных правил. Если штрафы не будут оплачены, у нарушителей могут изъять, в частности, деньги и жилье. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ Министерства юстиции Украины на запрос издания.

Указывается, что блокировка осуществляется в рамках исполнительного производства после вынесения постановления об административном правонарушении — в случае неуплаты штрафа в установленный срок.

Согласно статье 307 КУоАП, штраф должен быть оплачен не позже чем через 15 дней с момента вручения постановления.

Согласно статье 308 КУоАП, в случае неуплаты постановление передается в исполнительную службу, которая блокирует счета нарушителя: взыскивает двойной размер штрафа и дополнительно начисляет расходы на учет правонарушений, определенные Кабмином.

Взыскание проводится в первую очередь в национальной и иностранной валютах, в том числе со счетов должника в банках и других финучреждениях. При их отсутствии взыскание налагается на другое имущество, кроме того, которое не подлежит аресту.

Сумма ареста определяется на основании исполнительного документа с учетом исполнительного сбора, расходов производства, штрафов, наложенных в ходе исполнительного производства, и основного вознаграждения частного исполнителя.

Если должник владеет имуществом совместно с другими лицами — взыскание происходит на его долю. Если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат, взыскание на единственное жилье и земельный участок не проводится. Аресту подлежат как недвижимость, так и бытовые вещи.

Список имущества, не подлежащего аресту (постановление КМУ от 11.07.2002 № 985):

предметы ежедневных физиологических и гигиенических потребностей (посуду, постельное белье, средства гигиены);

вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи);

лекарства, очки и другие медицинские изделия;

мебель (по одной кровати и стулу на человека, один стол и один шкаф на семью);

один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон на каждого;

запас питьевой воды, продукты питания на три месяца или средства для их покупки;

имущество и книги, необходимые для отправления религиозных обрядов и профессиональной деятельности, если это единственный источник дохода;

топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилья;

средства реабилитации для лиц с инвалидностью;

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки.

Также указано, что арестованное имущество может быть изъято для нужд Вооруженных сил Украины. Это касается, в частности, автомобилей и жилья.

Согласно пункту 14, конфискованное имущество, включая транспортные средства, может быть безвозмездно передано военным формированиям, если оно не реализовано по закону. Такое решение принимает местная военная администрация. Это предусмотрено Законом Украины «О правовом режиме военного положения».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом законопроект 12093, который предусматривает скидку в 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК, а также возможность дистанционной оплаты штрафа через приложение «Резерв+», в том числе для граждан, находящихся за границей.

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