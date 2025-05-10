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Украина договорилась с «коалицией желающих» об укреплении обороны и инвестициях в производство оружия

16:13, 10 мая 2025
Владимир Зеленский сообщил, что участники встречи договорились и в дальнейшем укреплять оборону Украины.
Украина договорилась с «коалицией желающих» об укреплении обороны и инвестициях в производство оружия
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна достигла договоренностей с лидерами государств «коалиции желающих», что четким приоритетом является укрепление Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии ее суверенитета и безопасности. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции лидеров «коалиции желающих» в Киеве 10 мая.

«Ключевым элементом гарантий безопасности также должен стать контингент поддержки», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что участники встречи договорились «и дальше укреплять оборону Украины, в частности украинскую армию».

«Это включает как финансирование устойчивости нашей обороны, так и инвестиции в производство оружия в Украине, в совместные проекты и в европейских странах», — отметил Президент.

Он также сообщил о продуктивном диалоге с американской стороной.

«Отдельно хочу отметить: мы на разных уровнях работаем с Соединенными Штатами Америки. Украина имеет очень продуктивный диалог с президентом Трампом и его командой», — сказал Президент Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Если РФ откажется от полного и безусловного прекращения огня, ей будут грозить новые санкции. 

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Украина Владимир Зеленский

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