Украина договорилась с «коалицией желающих» об укреплении обороны и инвестициях в производство оружия

Владимир Зеленский сообщил, что участники встречи договорились и в дальнейшем укреплять оборону Украины.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна достигла договоренностей с лидерами государств «коалиции желающих», что четким приоритетом является укрепление Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии ее суверенитета и безопасности. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции лидеров «коалиции желающих» в Киеве 10 мая.

«Ключевым элементом гарантий безопасности также должен стать контингент поддержки», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что участники встречи договорились «и дальше укреплять оборону Украины, в частности украинскую армию».

«Это включает как финансирование устойчивости нашей обороны, так и инвестиции в производство оружия в Украине, в совместные проекты и в европейских странах», — отметил Президент.

Он также сообщил о продуктивном диалоге с американской стороной.

«Отдельно хочу отметить: мы на разных уровнях работаем с Соединенными Штатами Америки. Украина имеет очень продуктивный диалог с президентом Трампом и его командой», — сказал Президент Украины.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Если РФ откажется от полного и безусловного прекращения огня, ей будут грозить новые санкции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.