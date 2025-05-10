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Україна домовилась з «коаліцією охочих» про зміцнення оборони та інвестиції у виробництво зброї

16:13, 10 травня 2025
Володимир Зеленський повідомив, що учасники зустрічі і надалі домовились зміцнювати оборону України.
Україна домовилась з «коаліцією охочих» про зміцнення оборони та інвестиції у виробництво зброї
Фото: Getty Images
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна домовилася з лідерами держав «коаліції охочих», що чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Про це він сказав на спільній пресконференції лідерів «коаліції охочих» у Києві 10 травня.

«Ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент підтримки», - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що учасники зустрічі домовились «і надалі зміцнювати оборону України, зокрема українську армію».

«Це включає як фінансування стійкості нашої оборони, так і інвестицію у виробництво зброї в Україні, у спільні проекти та в європейських країнах», - повідомив Президент.

Він також повідомив, про продуктивний діалог з американською стороною.

«Окремо я хочу відзначити, ми на різних рівнях працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Україна має дуже продуктивний діалог з президентом Трампом і в зв'язку з командою», - сказав Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо РФ відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, їй загрожуватимуть нові санкції. 

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Україна Володимир Зеленський

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