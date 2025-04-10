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26 тысячам украинцев заблокировали счета из-за нарушения правил мобилизации, — Минюст

22:10, 10 апреля 2025
Счета могут заблокировать в случаях, если военнообязанный не платит штрафы за уклонение от мобилизации.
26 тысячам украинцев заблокировали счета из-за нарушения правил мобилизации, — Минюст
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В Украине заблокированы счета уже 26 тысяч граждан за нарушение правил мобилизации. Об этом заявил начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в эфире телемарафона.

Так, штраф можно оплатить добровольно, и только в случае его неуплаты Государственная исполнительная служба может заблокировать счет должника, но исключительно на сумму задолженности.

«По категории дел, где есть административное взыскание за нарушение правил мобилизации, накладывается взыскание в виде штрафа. Если добровольно не оплачивается, только потом Государственная исполнительная служба блокирует счет должника. Исключительно на сумму задолженности. Не больше. Выше этой суммы должник может распоряжаться средствами. Должник сразу попадает в реестр должников. Сразу после оплаты штрафа снимается производство и снимается запись из реестра должников», — пояснил Миненко, цитирует Укринформ.

По его словам, гражданам будет дешевле оплачивать штрафы добровольно.

«Всем рекомендую оплачивать все долги самостоятельно и добровольно, не доводя до исполнительной службы. Потому что вместе со штрафом оплачивается 10% взыскания в виде исполнительного сбора и расходы на исполнительное производство. То есть добровольно дешевле», — отметил Миненко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом законопроект 12093, который предусматривает скидку в 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК, а также возможность дистанционной оплаты штрафа через приложение «Резерв+», в том числе для граждан, находящихся за границей.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что принятый закон предусматривает, что военнослужащие, имевшие нарушение военного учета, будут полностью освобождаться от уплаты штрафов от ТЦК.

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минюст штраф / штрафы ТЦК мобилизация военнообязанный Министерство юстиции Украины

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