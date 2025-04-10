В Госдепе подтвердили отставку посла США в Украине Бриджит Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк уходит в отставку после трех лет на должности, подтвердили в Государственном департаменте США.

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В Государственном департаменте США подтвердили, что посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост.

«Она была послом там три года — это долгое время в зоне боевых действий», — отметил представитель Госдепа в интервью CNN.

«И, честно говоря, война продолжается слишком долго. Настоящий вопрос заключается в том, готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы закончить эту войну», — добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Как известно, 25 апреля 2022 года Бринк была официально номинирована президентом Джо Байденом на должность посла в Украине. Вступила в должность со 2 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку. Один из неназванных высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что ее отставка вызвана «сочетанием личных и политических проблем».

Также известно, что Бриджит Бринк отреагировала на ракетный удар по Киеву 6 апреля. Дипломат упомянула Россию в своем сообщении после того, как Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию Посольства США на удар баллистической ракетой по Кривому Рогу.

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