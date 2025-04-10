У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні Бріджит Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку після трьох років на посаді, підтвердили в Державному департаменті США.

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У Державному департаменті США підтвердили, що посол США в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду.

«Вона була послом там три роки — це довгий час у зоні бойових дій», — зазначив речник Держдепу в інтерв’ю CNN.

«І, чесно кажучи, війна триває занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб закінчити цю війну», – додав представник зовнішньополітичного відомства США.

Як відомо, 25 квітня 2022 року Брінк була офіційно номінована президентом Джо Байденом на посаду посла в Україні. Вступила на посаду з 2 червня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Один із неназваних високопоставлених чиновників США розповів виданню, що її відставка викликана «поєднанням особистих і політичних проблем».

Також відомо, що Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву 6 квітня. Дипломатка згадала Росію у дописі після того, як Президент України Володимир Зеленський розкритикував реакцію Посольства США на удар балістичною ракетою по Кривому Рогу.

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