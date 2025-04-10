26 тисячам українців заблокували рахунки через порушення правил мобілізації, — Мін’юст

Рахунки можуть заблокувати у випадках, якщо військовозобов'язаний не сплачує штрафів за ухилення від мобілізації.

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В Україні заблокували рахунки вже 26 тисячам громадян через порушення правил мобілізації. Про це заявив начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону.

Так, штраф можна сплатити добровільно, і лише у разі його несплати Державна виконавча служба може заблокувати рахунок боржника, але виключно на суму заборгованості.

«По категорії справ, де є адміністративне стягнення за порушення правил мобілізації, накладається стягнення у вигляді штрафу. Якщо добровільно не оплачується, тільки потім Державна виконавча служба блокує рахунок боржника. Виключно на суму заборгованості. Не більше. Вище цієї суми боржник може розпоряджатися коштами. Боржник одразу потрапляє до реєстру боржників. Одразу ж після оплати штрафу знімається провадження та знімається запис із реєстру боржників», – пояснив Міненко, цитує Укрінформ.

За його словами, громадянам буде дешевше сплатити штрафи добровільно.

«Всім рекомендую оплачувати всі борги самостійно й добровільно, не доводячи до виконавчої служби. Тому що разом зі штрафом оплачується 10% стягнення у вигляді виконавчого збору та витрати щодо виконавчого провадження. Тобто добровільно дешевше», – зазначив Міненко.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12093 про знижку в 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК, а також про можливість дистанційної сплати штрафу у Резерв+, у тому числі, громадянами, які перебувають за кордоном.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що прийнятий закон передбачає, що військовослужбовці, які мали порушення військового обліку, повністю звільнятимуться від сплати штрафів від ТЦК.

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