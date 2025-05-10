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Якщо ухилянти не сплатять штраф за порушення мобілізаційних правил, то в них можуть конфіскувати гроші та житло — Мін’юст

16:31, 10 травня 2025
Майно ухилянтів можуть конфіскувати за порушення мобілізаційних правил.
Якщо ухилянти не сплатять штраф за порушення мобілізаційних правил, то в них можуть конфіскувати гроші та житло — Мін’юст
Фото: tsn.ua
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На Полтавщині станом на 1 травня ТЦК та СП склали півтори тисячі постанов на блокування рахунків жителів області через порушення мобілізаційних правил. Якщо вони не сплатять штрафи, у них можуть забрати, зокрема гроші та житло. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням відповідь Міністерства юстиції України на запит видання.

Зазначається, якщо блокування відбувається у межах виконавчого провадження після винесення постанови про адміністративне правопорушення – якщо штраф не було сплачено у встановлений термін.

Згідно із статтею 307 КУпАП, штраф необхідно сплатити не пізніше ніж через 15 днів з моменту вручення постанови.

Згідно зі статтею 308 КУпАП, у разі несплати постанова передається до виконавчої служби, яка блокує рахунки правопорушника: стягує подвійну суму штрафу; додатково нараховує витрати на облік правопорушень, визначені КМУ.

Стягнення проводиться у першу чергу у національній та іноземній валютах, у тому числі кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. У разі їх відсутності, стягнення проводять на інше майно, крім такого на яке не можна накласти арешт.

Сума арешту визначається за виконавчим документом, з урахуванням виконавчого збору, витрат провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця.

У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення проводиться на його частку. У разі якщо сума не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, стягнення на єдине житло та земельну ділянку не здійснюється. Арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Список майна, на яке не накладається арешт:

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 985, арешт не накладається на:

  • предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);
  • речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі);
  • лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;
  • меблі (по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім’ю);
  • один холодильник на сім’ю, один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон – на кожну особу;
  • запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання – з розрахунку на три місяці, або гроші, необхідні для їхнього придбання;
  • майно та книжки, необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу;
  • паливо, необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення;
  • допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;
  • призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки.

Також зазначається, що арештоване майно можуть вилучати для потреб Збройних сил. Це стосується, зокрема, автомобілів і житла. Відповідно до положень пункту 14, конфісковане майно, у тому числі транспортні засоби можуть бути безоплатно передані, зокрема, військовим формуванням, у разі якщо вони не реалізовані в установленому законом порядку.

Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачено законом України «Про правовий режим воєнного стану» щодо вилучення майна державного, комунального, приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб ЗСУ.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12093 про знижку в 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК, а також про можливість дистанційної сплати штрафу у Резерв+, у тому числі, громадянами, які перебувають за кордоном.

 

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