Після саміту «коаліції охочих» ми всі говорили з Трампом і узгодили наші спільні подальші дії — Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Україна має дуже продуктивний діалог із Дональдом Трампом і звʼязок з командою.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що у єдності, обʼєднуючи інших, країни роблять все, щоб наблизити реальний мир і гарантувати безпеку довгостроково.

Також він зазначив, що впʼятьох тут, а також за участі керівників ще 30 країн, Євросоюзу і НАТО онлайн країни обговорили те, що потрібно якнайшвидше заради миру.

«Найголовніший результат – це абсолютно чітка обʼєднана позиція щодо припинення вогню – повного, безумовного і щонайменше на 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії.

Також ми на різних рівнях працюємо з Америкою. Україна має дуже продуктивний діалог із Президентом Трампом і звʼязок з командою. Дякую за це. Партнери теж постійно в комунікації з Вашингтоном», - сказав він.

Також він додав, по завершенню саміту обговорили з президентом США Дональдом Трампом і «узгодили наш спільний погляд, наші спільні подальші дії».

«Повне й безумовне припинення вогню потрібне. Відповідальність за відмову потрібна. В умовах такого припинення вогню можемо разом погодити фундамент настання миру.

Я дякую всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни», - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо РФ відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, їй загрожуватимуть нові санкції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.