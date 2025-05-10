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Після саміту «коаліції охочих» ми всі говорили з Трампом і узгодили наші спільні подальші дії — Зеленський

17:06, 10 травня 2025
Володимир Зеленський зазначив, що Україна має дуже продуктивний діалог із Дональдом Трампом і звʼязок з командою.
Після саміту «коаліції охочих» ми всі говорили з Трампом і узгодили наші спільні подальші дії — Зеленський
Фото: president.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», до столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що у єдності, обʼєднуючи інших, країни роблять все, щоб наблизити реальний мир і гарантувати безпеку довгостроково.

Також він зазначив, що впʼятьох тут, а також за участі керівників ще 30 країн, Євросоюзу і НАТО онлайн країни обговорили те, що потрібно якнайшвидше заради миру.

«Найголовніший результат – це абсолютно чітка обʼєднана позиція щодо припинення вогню – повного, безумовного і щонайменше на 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії.

Також ми на різних рівнях працюємо з Америкою. Україна має дуже продуктивний діалог із Президентом Трампом і звʼязок з командою. Дякую за це. Партнери теж постійно в комунікації з Вашингтоном», - сказав він.

Також він додав, по завершенню саміту обговорили з президентом США Дональдом Трампом і «узгодили наш спільний погляд, наші спільні подальші дії».

«Повне й безумовне припинення вогню потрібне. Відповідальність за відмову потрібна. В умовах такого припинення вогню можемо разом погодити фундамент настання миру.

Я дякую всім, хто підтримує достойне закінчення цієї війни», - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо РФ відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, їй загрожуватимуть нові санкції. 

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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