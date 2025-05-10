США и Китай начали переговоры по прекращению торговой войны

Стороны обсудили вопросы тарифной политики.

Фото: reuters.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 10 мая, в швейцарской Женеве состоялась встреча вице-премьера Китая Хэ Лифэна и министра финансов США Скотта Бессента, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимной торговли, сообщает Reuters.

По данным агентства, встреча продолжалась около двух часов. Место переговоров в швейцарском дипломатическом центре держалось в секрете. По словам очевидцев, обе делегации после обеденного перерыва направились в резиденцию посла Швейцарии при ООН в пригороде Кельна.

После встречи Бессент отказался от комментариев для прессы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай открыть свои рынки для американской продукции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.