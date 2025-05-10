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США и Китай начали переговоры по прекращению торговой войны

18:19, 10 мая 2025
Стороны обсудили вопросы тарифной политики.
США и Китай начали переговоры по прекращению торговой войны
Фото: reuters.com
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В субботу, 10 мая, в швейцарской Женеве состоялась встреча вице-премьера Китая Хэ Лифэна и министра финансов США Скотта Бессента, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимной торговли, сообщает Reuters.

По данным агентства, встреча продолжалась около двух часов. Место переговоров в швейцарском дипломатическом центре держалось в секрете. По словам очевидцев, обе делегации после обеденного перерыва направились в резиденцию посла Швейцарии при ООН в пригороде Кельна.

После встречи Бессент отказался от комментариев для прессы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай открыть свои рынки для американской продукции. 

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США Китай

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