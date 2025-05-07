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В Женеве США и Китай проведут первые торговые переговоры с начала тарифной войны

13:41, 7 мая 2025
На этой неделе в Швейцарии стартует критическая встреча США и КНР.
В Женеве США и Китай проведут первые торговые переговоры с начала тарифной войны
Фото: ukrinform
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На этой неделе в Женеве состоится первая официальная встреча высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа и представителей КНР по обсуждению торговых вопросов. Переговоры будут проходить на фоне обострения торгового противостояния: в прошлом месяце США повысили тарифы на китайский импорт до более 100%. Об этом сообщает The New York Times.

От американской стороны в дискуссии примут участие министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. С китайской стороны прибудет вице-премьер по экономическим вопросам Хэ Лифенг. По данным Минфина США и Офиса торгового представителя, переговоры продлятся в субботу и воскресенье.

В Китае подтвердили визит Хэ Лифенга с пятницы по понедельник. Министерство иностранных дел КНР заявило, что Пекин стремится к «равноправному диалогу» и ожидает от Вашингтона признать вред односторонних тарифных мер.

Ожидается, что встреча поможет деэскалировать торговый спор, который ударил по обеим экономикам. Администрация Трампа критикует Китай за «нечестные практики» и невыполнение предыдущих договоренностей, а Пекин называет новые пошлины «незаконными и необоснованными». Американский бизнес уже фиксирует падение импорта из КНР до самого низкого уровня за более чем два десятилетия.

Параллельно с переговорами в Швейцарии Бессент и Грир встретятся с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер для обсуждения потенциального двустороннего торгового соглашения.

Бывший высокопоставленный чиновник МВФ Эсвар Прасад назвал эту встречу «чрезвычайно позитивной», ведь, по его словам, она свидетельствует о готовности обеих сторон отложить публичные заявления и перейти к реальным переговорам. Даже если полная отмена тарифов пока маловероятна, сам факт диалога уже будет способствовать экономической и политической стабилизации.

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США Китай

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