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Смертельное ДТП с участием мотоцикла и велосипеда в Хмельницкой области — как наказали виновников ДТП, один из которых военный

16:51, 7 мая 2025
В результате столкновения мотоцикла с велосипедом погибла 37-летняя пассажирка велосипеда.
Смертельное ДТП с участием мотоцикла и велосипеда в Хмельницкой области — как наказали виновников ДТП, один из которых военный
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В Староконстантинове Хмельницкой области 10 мая 2023 года в результате столкновения мотоцикла с велосипедом погибла 37-летняя пассажирка велосипеда. Несовершеннолетняя девушка, находившаяся на заднем сиденье мотоцикла, получила тяжёлые телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения.

Велосипедом управлял 42-летний местный житель, который, несмотря на требования ПДД, перевозил на раме бывшую супругу. Перед поворотом он не подал сигнал рукой, не убедился в безопасности манёвра и повернул налево. В этот момент в него врезался мотоцикл Suzuki, который двигался сзади со скоростью 98,6 км/ч.

Во время судебного разбирательства в Староконстантиновском районном суде Хмельницкой области велосипедист частично признал свою вину. Он уверял, что показал поворот левой рукой и в момент начала манёвра в велосипед врезался мотоцикл, который ехал очень быстро.

23-летний мотоциклист полностью признал свою вину, искренне раскаялся. Он согласился, что превысил скорость, однако столкновение произошло сразу после того, как велосипедист резко повернул налево, не сделав предупреждающего жеста.

Оценив доказательства, суд признал виновными обоих:

Велосипедиста — в нарушении действующих на транспорте правил, обеспечивающих безопасность движения, что повлекло смерть и причинило тяжёлые телесные повреждения потерпевшим (ст. 291 УК Украины), приговорив его к 2 годам лишения свободы. В пользу родителей погибшей и законного представителя потерпевшей суд взыскал в общей сложности 1 242 000 грн морального ущерба.

Суд учёл, что обвиняемый ранее не судим, имеет инвалидность, не работает, свою вину в совершении уголовного правонарушения признал частично, не раскаялся, не возместил причинённый ущерб потерпевшим, которые настаивали на строгом наказании.

Мотоциклиста — в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть и причинившем тяжёлые телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины), приговорил его к 2 годам лишения свободы без лишения права управления транспортными средствами и заменил основное наказание на ограничение по службе сроком на 2 года с удержанием в доход государства 20% от суммы денежного обеспечения (ст. 58 УК Украины).

Потерпевшим он должен выплатить в общей сложности около 1 000 000 грн.Суд принял во внимание, что обвиняемый ранее не судим, участник боевых действий, военнослужащий, водитель САУ, награждён государственными наградами, по месту службы характеризуется исключительно положительно, частично возместил ущерб потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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