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Смертельна ДТП за участю мотоцикла та велосипеда на Хмельниччині — як покарали винуватців ДТП, один з яких військовий

16:51, 7 травня 2025
У результаті зіткнення мотоцикла з велосипедом загинула 37-річна пасажирка велосипеда.
Смертельна ДТП за участю мотоцикла та велосипеда на Хмельниччині — як покарали винуватців ДТП, один з яких військовий
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У Старокостянтинові Хмельницької області 10 травня 2023 року у результаті зіткнення мотоцикла з велосипедом загинула 37-річна пасажирка велосипеда. Неповнолітня дівчина, що їхала на задньому сидінні мотоцикла, отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Велосипедом керував 42-річний місцевий мешканець, котрий попри вимоги ПДР перевозив на рамі колишню дружину. Перед поворотом він не подав сигнал рукою, не переконався у безпечності маневру та звернув ліворуч. У цей момент на нього наїхав мотоцикл Suzuki, що зі швидкістю 98,6 км/год рухався позаду.

Під час судового розгляду справи у Старокостянтинівському районному суді Хмельницької області велосипедист свою вину визнав частково. Запевнив, що показав поворот лівою рукою і коли розпочав маневр, у велосипед вдарився мотоцикл, який їхав дуже швидко.

23-річний мотоцикліст свою вину визнав повністю, щиро розкаявся. Погодився, перевищив швидкість, проте зіткнення сталося одразу, як велосипедист різко повернув ліворуч, без попереджувального жесту.

Оцінивши докази, суд визнав винними обох:

  • Велосипедиста – у порушенні чинних на транспорті правил, які убезпечують рух, що спричинило смерть та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ст. 291 КК України), засудивши його до 2 років позбавлення волі. На користь батьків загиблої та законної представниці потерпілої стягнув загалом 1 242 000 грн моральної шкоди.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має інвалідність, не працює, свою вину у вчинені кримінального правопорушення визнав частково, не розкаявся, не відшкодував завданої шкоди потерпілим, які наполягали на суворому покаранні.

  • Мотоцикліста – у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України), присудив йому 2 роки позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами та замінив основне покарання на службове обмеження строком на 2 роки з відрахуванням в дохід держави 20% із суми грошового забезпечення (ст. 58 КК України). Потерпілим він має виплатити загалом близько 1 000 000 грн.

Суд взяв до уваги, що обвинувачений раніше не судимий, учасник бойових дій, військовослужбовець, водій САУ, відзначений державними нагородами, за місцем служби характеризується виключно позитивно, частково відшкодував шкоду потерпілим.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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