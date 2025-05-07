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Як зареєструвати дитину, якщо пологи відбулися не в лікарні — що слід знати

16:33, 7 травня 2025
Якщо дитина народилася не в лікарні, для офіційної реєстрації необхідно звернутися до медичної комісії, надати документи та отримати довідку, що підтверджує факт народження.
Як зареєструвати дитину, якщо пологи відбулися не в лікарні — що слід знати
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Бувають випадки, коли дитина народжується не в пологовому будинку, а поза межами медичного закладу — удома, в дорозі або за інших обставин. У таких ситуаціях батьки стикаються з питанням: як офіційно зареєструвати народження дитини. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги пояснили, хто має право звертатися, куди йти, які документи потрібні та що робити, якщо виникають труднощі з підтвердженням факту народження.

Як зареєструвати народження дитини поза медичним закладом

Хто може звернутися:

  • жінка, яка народила дитину, або її чоловік
  • родичі чи інші люди, які мають законні права (наприклад, опікун чи піклувальник)
  • представники служби у справах дітей

Коли звертатися:

Не пізніше тижня з дня народження дитини.

Куди звертатися:

До медичної консультативної комісії.

Які документи необхідні:

  • заява (у довільній формі)
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу

За наявності:

  • обмінна карта чи виписка з медичної карти
  • результати аналізів, УЗД, довідки про огляд матері та дитини
  • документи, які підтверджують надання медичної допомоги під час пологів

Скільки розглядаються документи:

Протягом 10 днів

Що отримує заявник у разі підтвердження факту народження:

  • висновок комісії
  • на його основі заклад охорони здоров’я видає медичну довідку за формою № 103-1/о
  • ця довідка є підставою для реєстрації народження дитини в органах ДРАЦС

Якщо комісія відмовляє у підтвердженні факту народження дитини, висновок про відмову вона направляє до управління МВС. Поліція повинна перевірити, звідки у жінки новонароджена дитина та чи не викрали її у справжньої матері.

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