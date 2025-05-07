Як зареєструвати дитину, якщо пологи відбулися не в лікарні — що слід знати

Бувають випадки, коли дитина народжується не в пологовому будинку, а поза межами медичного закладу — удома, в дорозі або за інших обставин. У таких ситуаціях батьки стикаються з питанням: як офіційно зареєструвати народження дитини. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги пояснили, хто має право звертатися, куди йти, які документи потрібні та що робити, якщо виникають труднощі з підтвердженням факту народження.
Як зареєструвати народження дитини поза медичним закладом
Хто може звернутися:
Коли звертатися:
Не пізніше тижня з дня народження дитини.
Куди звертатися:
До медичної консультативної комісії.
Які документи необхідні:
За наявності:
Скільки розглядаються документи:
Протягом 10 днів
Що отримує заявник у разі підтвердження факту народження:
Якщо комісія відмовляє у підтвердженні факту народження дитини, висновок про відмову вона направляє до управління МВС. Поліція повинна перевірити, звідки у жінки новонароджена дитина та чи не викрали її у справжньої матері.
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