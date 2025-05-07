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У Миколаєві екс-головній лікарці обласного центру МСЕК, яка підробляла документи, обрано запобіжний захід

16:15, 7 травня 2025
Миколаївська чиновниця залишиться під вартою за допомогу ухилянту від мобілізації.
У Миколаєві екс-головній лікарці обласного центру МСЕК, яка підробляла документи, обрано запобіжний захід
Фото: Центральний районний суд м. Миколаєва
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Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення щодо колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Миколаївської обласної ради, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. Їй застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

За даними слідства, влітку 2024 року, ще перебуваючи на посаді, підозрювана дала вказівку співробітникам МСЕК щодо неправомірного розгляду медичних документів одного з військовозобов'язаних. В результаті було складено завідомо неправдивий акт огляду, що дозволило чоловіку отримати статус інваліда 3-ї групи та уникнути мобілізації. Це також дало йому право на відстрочку від військової служби та отримання виплат від держави.

Крім того, підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі вартістю понад 2,5 мільйона гривень, що порушує законодавство про запобігання корупції.

На суді підозрювана заперечувала проти задоволення клопотання, заявивши, що не переховувалася від слідства і не порушувала своїх процесуальних обов'язків. Її захисник також оскаржував обґрунтованість підозри та ризики.

Суддя після розгляду матеріалів ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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суд документи Миколаїв МСЕК

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