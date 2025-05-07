У Кенії оштрафували чотирьох торговців понад 5 тисяч мурах

Суд у Кенії покарав «мисливців» на гігантських мурах штрафами по $7700.

Фото: Reuters

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Кенійський суд визнав винними чотирьох осіб у спробі незаконного вивезення з країни понад п’ять тисяч гігантських африканських мурах і оштрафував кожного з них на $7 700. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався 5 квітня, коли влада затримала двох бельгійських підлітків, громадянина В’єтнаму та мешканця Кенії. У них виявили близько 5 440 самок мурах-жнеців, вартість яких, за оцінками кенійської прокуратури, становила приблизно 1,2 мільйона шилінгів (близько $9 300).

За інформацією експертів, на чорному ринку Європи партія могла б коштувати до $1 мільйона. У багатьох європейських країнах існує попит на екзотичних мурах для утримання у формікаріях — прозорих контейнерах для спостереження за комахами.

Суддя постановила: якщо обвинувачені не сплатять штраф, їм загрожує до 12 місяців ув’язнення. Екологи наголошують, що ця справа є прикладом зміщення уваги біопіратів з відомих видів, як-от слони, до менш помітних, проте комерційно привабливих представників фауни.

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