В Кении оштрафовали четырех торговцев более 5 тысяч муравьев

Суд в Кении наказал «охотников» на гигантских муравьев штрафами по $7700.

Фото: Reuters

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Кенийский суд признал виновными четырех человек в попытке незаконного вывоза из страны более пяти тысяч гигантских африканских муравьев и оштрафовал каждого из них на $7 700. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 5 апреля, когда власти задержали двух бельгийских подростков, гражданина Вьетнама и жителя Кении. У них обнаружили около 5 440 самок муравьев-жнецов, стоимость которых, по оценкам кенийской прокуратуры, составляла примерно 1,2 миллиона шиллингов (около $9 300).

По информации экспертов, на черном рынке Европы партия могла бы стоить до $1 миллиона. Во многих европейских странах существует спрос на экзотических муравьев для содержания в формикариях - прозрачных контейнерах для наблюдения за насекомыми.

Судья постановила: если обвиняемые не оплатят штраф, им грозит до 12 месяцев заключения. Экологи отмечают, что это дело является примером смещения внимания биопиратов с известных видов, таких как слоны, к менее заметным, но коммерчески привлекательным представителям фауны.

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