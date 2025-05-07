Если обязанность исполнения судебного решения возложена на государственную исполнительную службу, а не на руководителя юридического лица – должника, то в действиях такого руководителя отсутствует состав умышленного неисполнения решения – Верховный Суд

Также Верховный Суд констатировал, что ответственность за умышленное неисполнение судебного решения зависит от вопроса реальной возможности его выполнить.

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Для привлечения лица к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения по ч. 3 ст. 382 УК обязательным условием является наличие в судебном решении требования обязывающего или запрещающего характера, адресованного непосредственно этому лицу.

Если обязанность исполнения судебного решения возложена на органы государственной исполнительной службы в порядке принудительного исполнения, а не на руководителя юридического лица – должника, то в действиях такого руководителя отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 382 УК.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 26 марта 2025 года по делу № 746/448/21.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования директор ООО «А» обвинялся в том, что, несмотря на наличие денежных средств на счетах общества и возможность исполнения определения местного суда и достоверно зная об этом определении, которым предоставлено разрешение на принудительное исполнение на территории Украины решения арбитражного суда о взыскании с ООО «А» в пользу «N» в связи с неисполнением ответчиком обязательств по контракту между ООО «А» и «N» денежных средств вместе с процентами в размере 3 664 946,90 долларов США, имея финансовую возможность частично погасить сумму задолженности в размере 11 329 051,26 грн, имеющиеся на счете общества денежные средства на исполнение решения суда не направил, а использовал на хозяйственную деятельность общества, чем причинил существенный вред потерпевшему – компании «N».

Суды предыдущих инстанций признали невиновным и оправдали директора общества по ч. 3 ст. 382 УК в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В кассационной жалобе прокурор указывает, что апелляционный суд необоснованно согласился с выводом местного суда об отсутствии в действиях оправданного состава инкриминируемого ему уголовного правонарушения.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС оставил без изменения определение апелляционного суда.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что условиями уголовной ответственности за любое общественно опасное поведение, в частности за неисполнение судебного решения по ч. 3 ст. 382 УК, являются установленная и доказанная наличие у лица обязанности совершить определенные действия (исполнить судебное решение), а также реальная возможность выполнить возложенную на него обязанность.

Установление основания уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения обязательно предусматривает выяснение вопроса о наличии реальной возможности его выполнить.

Однако, в случае установления отсутствия самой обязанности совершать определенные действия (воздерживаться от их совершения), вопрос о наличии реальной возможности их совершить решать нет смысла, поскольку исследование такой возможности в этом случае находится за пределами доказывания в уголовном производстве.

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за неисполнение судебного решения является установление в нем требования обязывающего или запрещающего характера, адресованного для исполнения определенным лицам.

При этом такое требование должно касаться конкретного обязанного субъекта, до сведения которого своевременно было доведено соответствующий долг по исполнению решения суда.

Как усматривается из материалов уголовного производства, в частности, постановления об открытии исполнительного производства, способ исполнения судебного решения является принудительным, то есть обязанность его исполнения возложена на органы исполнительной службы, предусмотренные действующим законодательством.

Таким образом, поскольку обязанности совершать действия по исполнению судебного решения на оправданного не было возложено, выяснять следующее условие привлечения к уголовной ответственности за бездействие – наличие реальной возможности выполнить возложенную обязанность – является алогичным и юридически ничтожным с точки зрения установления наличия основания уголовной ответственности.

Автор: Наталя Мамченко

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