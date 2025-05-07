В Николаеве экс-главврачу областного центра МСЭК, которая подделывала документы, избрана мера пресечения

Николаевская чиновница останется под стражей за помощь уклонисту от мобилизации.

Фото: Центральный районный суд г. Николаева

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Центральный районный суд Николаева принял решение в отношении бывшей и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Николаевского областного совета, подозреваемой в совершении нескольких уголовных правонарушений. Ей применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

По данным следствия, летом 2024 года, еще находясь на должности, подозреваемая дала указание сотрудникам МСЭК относительно неправомерного рассмотрения медицинских документов одного из военнообязанных. В результате был составлен заведомо ложный акт осмотра, что позволило мужчине получить статус инвалида 3-й группы и избежать мобилизации. Это также дало ему право на отсрочку от военной службы и получение выплат от государства.

Кроме того, подозреваемая не задекларировала квартиру в Одессе стоимостью более 2,5 миллиона гривен, что нарушает законодательство о предотвращении коррупции.

На суде подозреваемая возражала против удовлетворения ходатайства, заявив, что не скрывалась от следствия и не нарушала своих процессуальных обязанностей. Ее защитник также оспаривал обоснованность подозрения и риски.

Судья после рассмотрения материалов принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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