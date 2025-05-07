Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Как зарегистрировать ребенка, если роды произошли не в больнице — что нужно знать

16:33, 7 мая 2025
Если ребенок родился не в больнице, для официальной регистрации необходимо обратиться в медицинскую комиссию, предоставить документы и получить справку, подтверждающую факт рождения.
Как зарегистрировать ребенка, если роды произошли не в больнице — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывают случаи, когда ребенок рождается не в родильном доме, а за пределами медицинского учреждения — дома, в дороге или при других обстоятельствах. В таких ситуациях родители сталкиваются с вопросом: как официально зарегистрировать рождение ребенка. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, кто имеет право обращаться, куда идти, какие документы нужны и что делать, если возникают трудности с подтверждением факта рождения.

Как зарегистрировать рождение ребенка вне медицинского учреждения

Кто может обратиться:

  • Женщина, родившая ребенка, или ее муж.
  • Родственники или другие лица, имеющие законные права (например, опекун или попечитель).
  • Представители службы по делам детей.

Когда обращаться:

Не позднее недели с момента рождения ребенка.

Куда обращаться:

В медицинскую консультативную комиссию.

Какие документы необходимы:

  • Заявление (в произвольной форме).
  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

При наличии:

  • Обменная карта или выписка из медицинской карты.
  • Результаты анализов, УЗИ, справки об осмотре матери и ребенка.
  • Документы, подтверждающие оказание медицинской помощи во время родов.

Сколько рассматриваются документы:

В течение 10 дней.

Что получает заявитель в случае подтверждения факта рождения:

  • Заключение комиссии.
  • На его основе учреждение здравоохранения выдает медицинскую справку по форме № 103-1/о.
  • Эта справка является основанием для регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС.

Если комиссия отказывает в подтверждении факта рождения ребенка, заключение об отказе направляется в управление МВД. Полиция должна проверить, откуда у женщины новорожденный ребенок и не был ли он похищен у настоящей матери.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети беременность и роды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям

Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для военнообязанных, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Кабмин расширил перечень документов для получения отсрочки мужчинами, занятыми постоянным уходом за больным ребенком или матерью

Военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Аудиторы констатировали, что утечка информации является хронической проблемой для НАБУ

Как отметили аудиторы НАБУ, утечка информации подрывает доверие общественности к институтам, независимо от того, происходит ли утечка с незаконной целью или с якобы благородной целью, например, предоставление информации журналисту-расследователю.

Участник процесса швырнул судье в лицо стопку бумаги и атаковал секретаря судебного заседания

Судья попросила Высший совет правосудия защитить ее и отреагировать на инцидент.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, полученный иностранцем в наследство и не отчужденный им в течение года, подлежит конфискации – Верховный Суд

В этом деле гражданка РФ не продала земельный участок вовремя, поэтому ее право собственности прекращается, а участок подлежит конфискации, отметил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду