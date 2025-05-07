Как зарегистрировать ребенка, если роды произошли не в больнице — что нужно знать

Бывают случаи, когда ребенок рождается не в родильном доме, а за пределами медицинского учреждения — дома, в дороге или при других обстоятельствах. В таких ситуациях родители сталкиваются с вопросом: как официально зарегистрировать рождение ребенка. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, кто имеет право обращаться, куда идти, какие документы нужны и что делать, если возникают трудности с подтверждением факта рождения.
Как зарегистрировать рождение ребенка вне медицинского учреждения
Кто может обратиться:
Когда обращаться:
Не позднее недели с момента рождения ребенка.
Куда обращаться:
В медицинскую консультативную комиссию.
Какие документы необходимы:
При наличии:
Сколько рассматриваются документы:
В течение 10 дней.
Что получает заявитель в случае подтверждения факта рождения:
Если комиссия отказывает в подтверждении факта рождения ребенка, заключение об отказе направляется в управление МВД. Полиция должна проверить, откуда у женщины новорожденный ребенок и не был ли он похищен у настоящей матери.
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