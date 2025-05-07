Как зарегистрировать ребенка, если роды произошли не в больнице — что нужно знать

Если ребенок родился не в больнице, для официальной регистрации необходимо обратиться в медицинскую комиссию, предоставить документы и получить справку, подтверждающую факт рождения.

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Бывают случаи, когда ребенок рождается не в родильном доме, а за пределами медицинского учреждения — дома, в дороге или при других обстоятельствах. В таких ситуациях родители сталкиваются с вопросом: как официально зарегистрировать рождение ребенка. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи объяснили, кто имеет право обращаться, куда идти, какие документы нужны и что делать, если возникают трудности с подтверждением факта рождения.

Как зарегистрировать рождение ребенка вне медицинского учреждения

Кто может обратиться:

Женщина, родившая ребенка, или ее муж.

Родственники или другие лица, имеющие законные права (например, опекун или попечитель).

Представители службы по делам детей.

Когда обращаться:

Не позднее недели с момента рождения ребенка.

Куда обращаться:

В медицинскую консультативную комиссию.

Какие документы необходимы:

Заявление (в произвольной форме).

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

При наличии:

Обменная карта или выписка из медицинской карты.

Результаты анализов, УЗИ, справки об осмотре матери и ребенка.

Документы, подтверждающие оказание медицинской помощи во время родов.

Сколько рассматриваются документы:

В течение 10 дней.

Что получает заявитель в случае подтверждения факта рождения:

Заключение комиссии.

На его основе учреждение здравоохранения выдает медицинскую справку по форме № 103-1/о.

Эта справка является основанием для регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС.

Если комиссия отказывает в подтверждении факта рождения ребенка, заключение об отказе направляется в управление МВД. Полиция должна проверить, откуда у женщины новорожденный ребенок и не был ли он похищен у настоящей матери.

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