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У Женеві США та Китай проведуть перші торговельні переговори з початку тарифної війни

13:41, 7 травня 2025
Цього тижня у Швейцарії стартує критична зустріч США і КНР.
У Женеві США та Китай проведуть перші торговельні переговори з початку тарифної війни
Фото: ukrinform
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Цього тижня в Женеві відбудеться перша офіційна зустріч високопосадовців адміністрації Дональда Трампа та представників КНР з обговорення торговельних питань. Переговори проходитимуть на тлі загострення торговельного протистояння: минулого місяця США підвищили тарифи на китайський імпорт до понад 100%. Про це повідомляє The New York Times.

Від американського боку у дискусії візьмуть участь міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник Джеймісон Ґрір. З китайської сторони прибуде віцепрем’єр з економічних питань Хе Ліфенг. За даними Мінфіну США та Офісу торгового представника, переговори триватимуть у суботу та неділю.

У Китаї підтвердили візит Хе Ліфенга з п’ятниці по понеділок. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Пекін прагне «рівноправного діалогу» й очікує від Вашингтона визнати шкоду односторонніх тарифних заходів.

Очікується, що зустріч допоможе деескалувати торговельну суперечку, яка вдарила по обох економіках. Адміністрація Трампа критикує Китай за «нечесні практики» та невиконання попередніх домовленостей, а Пекін називає нові мита «незаконними й необґрунтованими». Американський бізнес уже фіксує падіння імпорту з КНР до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Паралельно з переговорами в Швейцарії Бессент і Ґрір зустрінуться з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер для обговорення потенційної двосторонньої торгівельної угоди.

Колишній високопосадовець МВФ Есвар Прасад назвав цю зустріч «надзвичайно позитивною», адже, за його словами, вона свідчить про готовність обох сторін відкласти публічні заяви й перейти до реальних переговорів. Навіть якщо повне скасування тарифів наразі малоймовірне, сам факт діалогу вже сприятиме економічній та політичній стабілізації.

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США Китай

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