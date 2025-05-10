Перемирие длилось несколько часов — на границе между Пакистаном и Индией снова слышны взрывы, видео

Перемирие между Пакистаном и Индией продлилось менее 4 часов.

Фото: time.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Позже страны подтвердили договоренность о прекращении огня.

Менее чем через 4 часа после объявления режима прекращения огня на границе между Пакистаном и Индией вновь начались взрывы.

По данным Sky News, в Джамму и Кашмире слышны взрывы и стрельба. По состоянию на данный момент индийская ПВО работает по дронам. Также слышны сигналы воздушной тревоги.

Индийское правительство официально подтвердило факт обострения и обвинило Пакистан в нарушении перемирия.

Глава региона Омар Абдулла написал в своей социальной сети X: «Это не прекращение огня. Подразделения противовоздушной обороны в центре Сринагара только что открыли огонь».

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