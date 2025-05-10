НБУ пропонує оновити правила використання QR-кодів для платежів

Національний банк України повідомив, що пропонує оновити Правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів та викласти їх в новій редакції. Про це інформує офіційний сайт НБУ.
Метою є осучаснення та приведення Правил до єдиних засад використання структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів суб’єктами платіжних операцій.
«Це підвищить зручність розрахунків з використанням кредитових та миттєвих кредитових переказів, удосконалить та уніфікує способи передачі, приймання та оброблення реквізитів для ініціювання платіжної операції усіма суб’єктами, які їх здійснюють», - зазначили у НБУ.
Так, регулятор пропонує:
Оновити загальні вимоги до формування, передачі та оброблення структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів у частині:
Оновити елементи даних структури QR-коду та прикладів QR-кодів у частині:
Упровадити нову версію формату QR-коду 003, що дасть змогу отримувачу зазначати, зокрема, який тип переказу йому потрібен згідно з його потребами (“кредитовий переказ”, “миттєвий кредитовий переказ”, “миттєвий кредитовий переказ або кредитовий переказ”), а також встановити заборону на редагування визначених реквізитів платіжної інструкції.
Відповідні норми містить проєкт постанови “Про затвердження Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів” (далі – проект Постанови), що пропонується для публічного обговорення.
Пропозиції до проекту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 30 травня 2025 року включно.
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