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НБУ пропонує оновити правила використання QR-кодів для платежів

19:49, 10 травня 2025
Метою оновлення є осучаснення та приведення Правил до єдиних засад використання структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів суб’єктами платіжних операцій.
НБУ пропонує оновити правила використання QR-кодів для платежів
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Національний банк України повідомив, що пропонує оновити Правила формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів та викласти їх в новій редакції. Про це інформує офіційний сайт НБУ.

Метою є осучаснення та приведення Правил до єдиних засад використання структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів суб’єктами платіжних операцій.

«Це підвищить зручність розрахунків з використанням кредитових та миттєвих кредитових переказів, удосконалить та уніфікує способи передачі, приймання та оброблення реквізитів для ініціювання платіжної операції усіма суб’єктами, які їх здійснюють», - зазначили у НБУ.

Так, регулятор пропонує:

Оновити загальні вимоги до формування, передачі та оброблення структури даних і графічного зображення QR-коду для здійснення кредитових та миттєвих кредитових переказів у частині:

  • вимог до функцій платіжних застосунків з генерування та обробки QR-коду;
  • вимог до функції платіжних застосунків з передавання QR-коду між платіжними застосунками;
  • розміщення сканеру QR-коду на першій (головній) сторінці платіжного застосунку;
  • брендування QR-коду;

Оновити елементи даних структури QR-коду та прикладів QR-кодів у частині:

  • визначення раніше зарезервованих для подальшого використання полів;
  • розширення структури даних QR-коду за рахунок додавання нових полів;

Упровадити нову версію формату QR-коду 003, що дасть змогу отримувачу зазначати, зокрема, який тип переказу йому потрібен згідно з його потребами (“кредитовий переказ”, “миттєвий кредитовий переказ”, “миттєвий кредитовий переказ або кредитовий переказ”), а також встановити заборону на редагування визначених реквізитів платіжної інструкції. 

Відповідні норми містить проєкт постанови “Про затвердження Правил формування, передачі та обробки структури даних і графічного зображення QR-коду для обміну реквізитами кредитових та миттєвих кредитових переказів” (далі – проект Постанови), що пропонується для публічного обговорення.

Пропозиції до проекту Постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 30 травня 2025 року включно.

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НБУ

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