Пенсійний фонд пояснив, що робити пенсіонеру для поновлення пенсії, якщо він знаходиться на непідконтрольній території

Якщо пенсіонер вчасно не пройшов фізичну ідентифікацію або по банківському рахунку, на який він отримує виплату, 6 місяців не було руху коштів, нарахування йому пенсії буде припинено.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, що робити пенсіонеру для поновлення отримання пенсії, якщо він має статус ВПО / знаходиться на непідконтрольній території або проживає за кордоном.

«Якщо отримувач пенсії вчасно не пройшов фізичну ідентифікацію або по банківському рахунку, на який він отримує виплату, 6 місяців не було руху коштів, нарахування йому пенсії буде припинено.

Для відновлення виплати необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України, де зазначити банківський рахунок, на який необхідно перераховувати кошти, та пройти фізичну ідентифікацію», - повідомили у ПФ.

Заява подається особисто або онлайн, з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія. Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, із подальшим проходженням фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку.

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть надіслати письмову заяву із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, зробленим через дипломатичну установу, звичайною поштою за місцем реєстрації та інші документи, передбачені п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299.

Пенсійний фонд України ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії з дати припинення, якщо фізичну ідентифікацію буде пройдено протягом року.

Пунктом 14/4 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим Законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

Наразі пенсіонер підтверджує факт неотримання пенсії від РФ повідомленням органу Пенсійного фонду у заяві особи у довільній формі про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

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