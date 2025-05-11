США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot

Это оружие производится в США и не может быть экспортировано без одобрения США.

Фото: Getty Images

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Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot из Германии. Об этом сообщает NYT со ссылкой на представителя Конгресса США.

Указывается, что это оружие производится в США, и даже если оно уже принадлежит другой стране, передать его можно только с разрешения американского правительства.

Дальнобойные артиллерийские ракеты используются в реактивных системах залпового огня, таких как HIMARS (США) или MARS II (немецкая версия).

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