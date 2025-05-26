Володимир Зеленський встановив нову дату Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ

День Сил спеціальних операцій ЗСУ тепер відзначатимуть 27 травня.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня", - йдеться в указі глави держави.

Одночасно Зеленський визнав таким, що втратив чинність указ президента від 26 липня 2016 року № 311/2016 "Про День Сил спеціальних операцій ЗСУ".

У Генштабі зазначили, що саме 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення разом із побратимами з інших частин Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили там прапор України.

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