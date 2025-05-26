Владимир Зеленский установил новую дату Дня Сил специальных операций ВСУ

День Сил специальных операций ВСУ теперь будут отмечать 27 мая.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Чествуя мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций постановляю: Установить в Украине День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который будет отмечать ежегодно 27 мая", - говорится в указе главы государства.

Одновременно Зеленский признал утратившим силу указ президента от 26 июля 2016 года № 311/2016 "О Дне Сил специальных операций ВСУ".

В Генштабе отметили, что именно 27 мая 2014 воины полков спецназначения вместе с собратьями из других частей Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили там флаг Украины.

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