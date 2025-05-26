Смертельная цена побега – на границе с Румынией замерзли двое украинцев

На Буковине обнаружили тела двух мужчин, вероятная причина – переохлаждение.

Фото: dpsu.gov.ua

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На горном участке украинско-румынской границы в пределах отдела «Шибены» Черновицкого пограничного отряда пограничники обнаружили тела двух погибших мужчин. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Первое тело без признаков жизни обнаружили во время патрулирования. По результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина, 1994 года рождения из Львовской области, умер от переохлаждения.

Через несколько дней на этом же участке нашли еще одного погибшего. При нем были документы на имя гражданина Украины 1992 года рождения, жителя Донецкой области. Следов насильственной смерти не обнаружено, предварительная причина гибели - также переохлаждение. По вещам при мужчине пограничники предполагают, что он намеревался нелегально пересечь границу.

В ГПСУ призывают граждан не рисковать жизнью: «Несмотря на завершение весны, в горных районах границы сохраняются сложные погодные условия - низкая температура, влага и сильный ветер, что представляет смертельную опасность для нарушителей».

За последние три года на западном участке границы зафиксировано более 60 случаев гибели мужчин, которые пытались нелегально попасть за границу.

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