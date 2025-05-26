Ярослав Юрчишин считает, что настало время ограничить TikTok и Telegram для подростков

Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в своем канале в Telegram сообщил, что необходимо ввести возрастные ограничения в TikTok и Telegram.

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Глава Комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что пришло время начать публичный диалог о возрастных ограничениях в социальных сетях, в частности, ограничить TikTok и Telegram для подростков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напоминаем, ранее Ярослав Юрчишин заявлял, что в Украине следует ограничить Telegram в целом, независимо от возраста.

По его словам, в настоящее время украинское государство ведет диалог с региональным представительством TikTok, и уже были успешные случаи блокировки российской дезинформации.

«Не все дети способны отличить манипуляции от критики. Иногда путь к российским спецслужбам лежит через короткие смешные ролики», — отметил он.

Юрчишин подчеркнул, что уже есть примеры, когда страны ЕС и не только вводят возрастные ограничения на использование социальных сетей. «И если сами соцсети не адаптируются к новым правилам — их ждут реальные штрафы», — подчеркнул глава комитета по вопросам свободы слова.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте вернулись к обсуждению вопроса регулирования Telegram в Украине с возможностью его запрета, если соцсеть не пойдет на сотрудничество с властями. Основой для обсуждения стал законопроект народного депутата Николая Княжицкого 11115.

Напоминим, в 2024 году комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет Ярослав Юрчишин, провел круглый стол, на котором была озвучена цель искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

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