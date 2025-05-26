Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Ярослав Юрчишин вважає, що настав час обмежити TikTok та Telegram для підлітків

13:20, 26 травня 2025
Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у своєму каналі в Telegram повідомив, що слід запровадити вікові обмеження в TikTok та Telegram.
Ярослав Юрчишин вважає, що настав час обмежити TikTok та Telegram для підлітків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що настав час розпочати публічний діалог про вікові обмеження в соцмережах. Зокрема, обмежити TikTok та Telegram для підлітків. Про це він повідомив у своєму каналі у Telegram.

Нагадаємо, раніше Ярослав Юрчишин заявляв, що в Україні потрібно обмежити Telegram в цілому, незалежно від віку.

За його словами, наразі в української держави є діалог із регіональним представництвом TikTok та вже були успішні кейси блокування російської дезінформації.

«Не всі діти здатні відрізнити маніпуляції від критики. Іноді шлях до російських спецслужб лежить через короткі смішні ролики», зазначив він.

Юрчишин заявив, що уже є приклади, коли країни ЄС та не тільки запроваджують вікові обмеження в користуванні соцмережі. «І якщо самі соцмережі не адаптуються до нових правил – на них чекатимуть реальні штрафи», підкреслив голова комітету з питань свободи слова.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до обговорення питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, у 2024 році комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України діти Телеграм TikTok соцмережі

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВАКС заявив про виявлення у житлі працівників апарату пристроїв для прослуховування

ВАКС подав повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження

Ярослав Юрчишин вважає, що настав час обмежити TikTok та Telegram для підлітків

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у своєму каналі в Telegram повідомив, що слід запровадити вікові обмеження в TikTok та Telegram.

Галина Третьякова: частина громадян сплачує податки на забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим, які не воювали, також на зарплати держслужбовцям

Частина громадян, які платять у відсотках більше споживчих податків, сплачують податки на користь забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим які не воювали, також на зарплати держслужбовцям – Галина Третьякова пояснила необхідність змін.

У бюджеті на оборону «діра» на 400 млрд – перший заступник голови податкового комітету Ради Железняк

За словами Ярослава Железняка, у бюджеті на оборону «діра» на 400 млрд грн, і фактично має місце повторення сценарію 2024 року.

Власник чи користувач має право вимагати вилучення земельної ділянки для суспільних потреб у разі встановлення земельного сервітуту, який ускладнює її використання – Верховний Суд

Позивачка посилалася на те, що вона є власницею будівлі та спірної огорожі з воротами, які придбала за договором купівлі-продажу, однак комісія міськради вирішила демонтувати огорожу та ворота для облаштування проїзду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду