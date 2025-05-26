Ярослав Юрчишин вважає, що настав час обмежити TikTok та Telegram для підлітків

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у своєму каналі в Telegram повідомив, що слід запровадити вікові обмеження в TikTok та Telegram.

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Голова Комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що настав час розпочати публічний діалог про вікові обмеження в соцмережах. Зокрема, обмежити TikTok та Telegram для підлітків. Про це він повідомив у своєму каналі у Telegram.

Нагадаємо, раніше Ярослав Юрчишин заявляв, що в Україні потрібно обмежити Telegram в цілому, незалежно від віку.

За його словами, наразі в української держави є діалог із регіональним представництвом TikTok та вже були успішні кейси блокування російської дезінформації.

«Не всі діти здатні відрізнити маніпуляції від критики. Іноді шлях до російських спецслужб лежить через короткі смішні ролики», зазначив він.

Юрчишин заявив, що уже є приклади, коли країни ЄС та не тільки запроваджують вікові обмеження в користуванні соцмережі. «І якщо самі соцмережі не адаптуються до нових правил – на них чекатимуть реальні штрафи», підкреслив голова комітету з питань свободи слова.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у парламенті повернулися до обговорення питання регулювання Telegram в Україні з опцією його заборони у разі, якщо соцмережа не піде на співпрацю з владою. Базою обговорення став законопроект народного депутата Миколи Княжицького 11115.

Нагадаємо, у 2024 році комітет з питань свободи слова, який очолює Ярослав Юрчишин провів круглий стіл, на якому було озвучено мету шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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