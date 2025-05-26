Апелляционный суд пересмотрел решение о штрафе для капитана теплохода, нарушившего таможенные правила

Адвокат настаивал на технической ошибке в декларации помощника капитана, но суд этого не учел.

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Херсонский апелляционный суд подтвердил решение городского суда, которым капитан теплохода признан виновным в нарушении таможенных правил. Ему назначен штраф в размере полной стоимости незадекларированного товара — 60 786 гривен — с конфискацией 400 литров химического вещества, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, капитан в феврале 2021 года, находясь в зоне таможенного контроля в Николаевском морском порту, при проведении таможенного контроля и оформления теплохода под флагом Панамы, который прибыл из порта Бенгази (Ливия), не заявил в установленной форме точные и достоверные сведения о количестве находящихся на борту судна товаров, а именно — химического вещества для мойки в объеме 400 литров стоимостью 60 786 гривен.

В апелляционной жалобе адвокат капитана ссылался на то, что последний указал в декларации количество вещества неточно из-за ошибки старшего помощника капитана. Когда он узнал об ошибке в декларации о прибытии судна в порт, он попытался её исправить, однако таможенный орган сообщил, что такая возможность отсутствует.

Апеллянт считал, что инспектор таможенного органа, вопреки положениям пп. 5.2, 5.3 Раздела 5 «Разные положения» Приложения к Конвенции об облегчении международного морского судоходства 1965 года, участником которой является Украина, не предоставил капитану возможность внести исправления в декларацию. Также апеллянт указывал на необоснованность проведения досмотра судна и несоответствие заключения эксперта, считая его недопустимым доказательством.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей согласилась с судом первой инстанции в том, что показания капитана и письменные доказательства в производстве в их совокупности и взаимосвязи полностью доказывают вину лица в совершении им административного правонарушения.

Ссылки апеллянта на ошибочное указание в декларации неправильного количества химического вещества для мойки никоим образом не снимают прямой ответственности с капитана теплохода, который несет персональную ответственность за точность и достоверность соответствующего декларирования и не был лишён возможности провести проверку товара, подлежащего декларированию перед осуществлением соответствующей операции.

Так, частью 8 статьи 264 Таможенного кодекса Украины предусмотрено, что с момента принятия таможенным органом таможенной декларации она является документом, удостоверяющим факты, имеющие юридическое значение, а декларант или уполномоченное им лицо несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, указанных в этой декларации.

Таким образом, апелляционный суд счёл необоснованными ссылки апеллянта на то, что осмотр теплохода был проведён не в порядке, определённом законодательными актами, поскольку осмотр судна был проведён в порядке, установленном постановлением КМУ № 467 от 23.12.2012 года и другими подзаконными актами. Каких-либо нарушений порядка проведения такого осмотра не усматривается.

Кроме того, апелляционный суд, оценивая заключение и соглашаясь с судом первой инстанции, указывает на отсутствие оснований для признания его ненадлежащим или недопустимым доказательством, а капитан в случае несогласия с указанным заключением эксперта имел право на проведение за собственный счёт независимой экспертизы, однако этим правом не воспользовался.

По результатам апелляционного рассмотрения обжалуемое постановление оставлено без изменений (дело № 766/5986/21).

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