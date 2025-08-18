Налоговая объяснила, платить ли эконалог при хранении топливо

Поскольку при эксплуатации емкостей с горючим происходит испарение через дыхательные клапаны, предприятие обязано получить разрешение на выбросы в атмосферу и уплачивать экологический налог.

В предпринимательской деятельности, связанной с хранением топлива, возникает актуальный вопрос — возникает ли обязанность уплачивать экологический налог. Этот вопрос имеет важное значение для субъектов хозяйствования, которые осуществляют операции с топливом, но не всегда являются источником загрязнения окружающей среды.

Налоговая служба в Черновицкой области разъясняет, что Налоговым кодексом предусмотрено отнесение к плательщикам экологического налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тех субъектов хозяйствования, в процессе деятельности которых осуществляются такие выбросы на основании разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками, выданного разрешительным органом или центром предоставления административных услуг.

Поскольку эксплуатация ёмкостей с топливом предусматривает, в частности, испарение загрязняющих веществ через дыхательные клапаны резервуаров, субъект хозяйствования должен получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками.

Разрешение на выбросы — это документ разрешительного характера в сфере охраны атмосферного воздуха, который предоставляет право субъектам хозяйствования эксплуатировать объекты, из которых в атмосферу поступают загрязняющие вещества или их смеси (Порядок проведения работ, связанных с выдачей разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, учёта субъектов хозяйствования, получивших такие разрешения, утверждён постановлением Кабинета Министров Украины от 13.03.2002 №302, далее — Порядок).

Субъект хозяйствования получает разрешение на выбросы до начала эксплуатации объекта, в том числе до проведения пусконаладочных работ.

Согласно Закону Украины от 16 октября 1992 года №2707-XII «Об охране атмосферного воздуха» (далее — Закон №2707) источники выбросов подразделяются на неорганизованные и организованные стационарные источники выбросов.

Неорганизованный стационарный источник выбросов — источник выбросов, из которого загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков и который не оснащён специальными сооружениями для отвода пылегазовоздушной смеси.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и деятельность которых связана с воздействием физических и биологических факторов на его состояние, обязаны, в частности:

осуществлять контроль за объёмом и составом загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух организованными и неорганизованными стационарными источниками выбросов, а также за уровнями физического воздействия и вести их постоянный учёт;

своевременно и в полном объёме уплачивать экологический налог.

Таким образом, субъект хозяйствования самостоятельно определяет объёмы выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения на основании материалов проведённой инвентаризации выбросов, содержащих информацию о наименованиях веществ (соединений), образующихся стационарным источником загрязнения, а также объёмах выбросов, классе опасности некоторых из них и ориентировочно безопасном уровне воздействия веществ (соединений).

При этом правильность определения субъектами хозяйствования фактических объёмов выбросов стационарными источниками загрязнения относится к компетенции Государственной экологической инспекции Украины.

Суммы экологического налога рассчитываются плательщиками самостоятельно ежеквартально, исходя из фактических объёмов выбросов, ставок экологического налога по формуле, приведённой в п. 249.3 ст. 249 НКУ.

