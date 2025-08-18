Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп уверен, что война в Украине будет «решена»

20:48, 18 августа 2025
Трамп: Зеленский и Путин хотят закончить войну, и мир этого тоже хочет.
Трамп уверен, что война в Украине будет «решена»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что конфликт в Украине можно урегулировать. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о понимании «коренных причин» войны, к которым, в частности, отсылают оправдания Путина для полномасштабного вторжения и атак на гражданские объекты.

«Война закончится. Этот господин (Зеленский – ред.) хочет, чтобы она закончилась, Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась, я думаю, что весь мир от этого устал, и мы собираемся положить этому конец», – сказал Трамп. Он также утверждал, что завершил шесть войн во время своего президентства.

«И я подумал, что это, возможно, будет самым легким вариантом, и он не самый легкий, он сложный, на это есть много причин, и об этом еще долго будут говорить», – добавил он. Впрочем, Трамп заверил: «Я уверен, что мы решим этот вопрос».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия путин Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор ГБР Алексей Сухачев надеется, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ

Директор ГБР напомнил, что закон, который позволяет военнослужащим добровольно вернуться с СЗЧ, действует до 30 августа 2025 года, и выразил надежду, что Верховная Рада рассмотрит возможность продления действия упрощенного порядка возвращения с СЗЧ.

Кабмин внесет в парламент кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины

В Украине появится кодекс законов о ветеранах — Юлия Свириденко.

Выезд мужчин до 22 лет урегулирует Кабмин своим постановлением — Юлия Свириденко

Изменения в закон для урегулирования вопроса выезда мужчин до 22 лет, по мнению премьер-министра, не нужны — это можно сделать на уровне постановления правительства.

Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду