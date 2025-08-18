Трамп уверен, что война в Украине будет «решена»

Трамп: Зеленский и Путин хотят закончить войну, и мир этого тоже хочет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что конфликт в Украине можно урегулировать. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о понимании «коренных причин» войны, к которым, в частности, отсылают оправдания Путина для полномасштабного вторжения и атак на гражданские объекты.

«Война закончится. Этот господин (Зеленский – ред.) хочет, чтобы она закончилась, Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась, я думаю, что весь мир от этого устал, и мы собираемся положить этому конец», – сказал Трамп. Он также утверждал, что завершил шесть войн во время своего президентства.

«И я подумал, что это, возможно, будет самым легким вариантом, и он не самый легкий, он сложный, на это есть много причин, и об этом еще долго будут говорить», – добавил он. Впрочем, Трамп заверил: «Я уверен, что мы решим этот вопрос».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.