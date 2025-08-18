Практика судів
Трамп впевнений, що війна в Україні буде «вирішена»

20:48, 18 серпня 2025
Трамп: Зеленський і Путін хочуть закінчити війну, і світ цього теж прагне.
Трамп впевнений, що війна в Україні буде «вирішена»
Під час переговорів у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що конфлікт в Україні можна врегулювати. Про це він заявив, відповідаючи на питання про розуміння «корінних причин» війни, до яких, зокрема, відсилають виправдання Путіна для повномасштабного вторгнення та атак на цивільні об’єкти.

«Війна закінчиться. Цей пан (Зеленський – ред.) хоче, щоб вона закінчилася, Володимир Путін хоче, щоб вона закінчилася, я думаю, що весь світ від цього втомився, і ми збираємося покласти цьому край», – сказав Трамп. Він також ствердив, що завершив шість війн під час свого президентства.

«І я подумав, що це, можливо, буде найлегшим варіантом, і він не найлегший, він складний, на це є багато причин, і про це ще довго будуть говорити», – додав він. Утім, Трамп запевнив: «Я впевнений, що ми вирішимо це питання».

