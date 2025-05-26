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Смертельна ціна втечі – на кордоні з Румунією замерзли двоє українців

16:03, 26 травня 2025
На Буковині виявили тіла двох чоловіків, імовірна причина — переохолодження.
Смертельна ціна втечі – на кордоні з Румунією замерзли двоє українців
Фото: dpsu.gov.ua
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На гірській ділянці українсько-румунського кордону в межах відділу «Шибени» Чернівецького прикордонного загону прикордонники виявили тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Перше тіло без ознак життя виявили під час патрулювання. За результатами судово-медичної експертизи, чоловік, 1994 року народження з Львівської області, помер від переохолодження.

Через кілька днів на цій же ділянці знайшли ще одного загиблого. При ньому були документи на ім’я громадянина України 1992 року народження, жителя Донецької області. Слідів насильницької смерті не виявлено, попередня причина загибелі — також переохолодження. За речами при чоловікові прикордонники припускають, що він мав намір нелегально перетнути кордон.

У ДПСУ закликають громадян не ризикувати життям: «Попри завершення весни, у гірських районах кордону зберігаються складні погодні умови — низька температура, волога та сильний вітер, що становить смертельну небезпеку для порушників».

За останні три роки на західній ділянці кордону зафіксовано понад 60 випадків загибелі чоловіків, які намагалися нелегально потрапити за кордон.

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Румунія Державна прикордонна служба кордон

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