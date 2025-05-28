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Изменился ли доход семьи для назначения субсидии при получении денежной компенсации 7689 грн вместо «пакета малыша»

13:18, 28 мая 2025
Учитывается ли в совокупный доход семьи при назначении субсидии денежная компенсация 7689 грн, полученная вместо «пакета малыша» — объяснил Пенсионный фонд.
Изменился ли доход семьи для назначения субсидии при получении денежной компенсации 7689 грн вместо «пакета малыша»
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Пакет малыша — это единовременная помощь от государства для семей, в которых недавно родился ребенок. В 2025 году родители новорожденных могут получать натуральную помощь «пакет малыша» или денежную компенсацию в размере 7 689 грн (три прожиточных минимума для детей в возрасте до 6 лет).

И, как указали в Пенсионном фонде, такая единовременная помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

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