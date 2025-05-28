Чи змінилися дохід сім'ї для призначення субсидії при отримані грошової компенсації 7689 грн замість «пакунка малюка»

Чи враховується до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії грошова компенсація 7689 грн, отримана замість «пакунка малюка» – пояснив Пенсійний фонд.

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Пакунок малюка – це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. У 2025 році батьки новонароджених можуть отримувати натуральну допомогу «пакунок малюка» або грошову компенсацію у розмірі 7 689 грн (три прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років).

І, як вказали у Пенсійному фонді, така одноразова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

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