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Чи змінилися дохід сім'ї для призначення субсидії при отримані грошової компенсації 7689 грн замість «пакунка малюка»

13:18, 28 травня 2025
Чи враховується до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії грошова компенсація 7689 грн, отримана замість «пакунка малюка» – пояснив Пенсійний фонд.
Чи змінилися дохід сім'ї для призначення субсидії при отримані грошової компенсації 7689 грн замість «пакунка малюка»
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Пакунок малюка – це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. У 2025 році батьки новонароджених можуть отримувати натуральну допомогу «пакунок малюка» або грошову компенсацію у розмірі 7 689 грн (три прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років).

І, як вказали у Пенсійному фонді, така одноразова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

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гроші Пенсійний фонд субсидія

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