В Ровенской области будут судить дельцов, которые изготавливали контрафактную водку в промышленных масштабах

В целом дельцы успели реализовать около 8,5 тыс. литров поддельного алкоголя.

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительные акты в отношении организованной преступной группы, которая занималась производством и сбытом фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах. В состав группы входили пять человек, в том числе бывший правоохранитель из Ровенской области. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Указывается, что с сентября 2024 года фигуранты организовали полноценное производство поддельного алкоголя. В гаражных помещениях в пгт Квасилов и г. Ровно они установили оборудование для укупорки бутылок объемом 0,5 и 0,7 литра, закупали спирт и специальные химические реагенты. Для имитации легальной продукции изготавливали поддельные этикетки и акцизные марки.

Сбыт фальсифицированного алкоголя осуществлялся через мелкие магазины, преимущественно в селах Ровенской области. Продавцы осознавали, что продукция не имеет никаких документов и является незаконной.

«В целом дельцы успели реализовать около 8,5 тыс. литров поддельного алкоголя.

В отношении шести продавцов, которые участвовали в реализации фальсификата, уже идет судебное разбирательство. Еще двое признаны виновными по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконная продажа подакцизных товаров)», — заявили в ГБР.

Один из наиболее активных участников группы — бывший правоохранитель. За «зарплату» в размере около 40 тыс. грн в месяц он выполнял различные поручения организатора: занимался изготовлением алкоголя, логистикой и доставкой продукции в точки продаж. В настоящее время он уволен со службы.

Во время обысков 20 ноября 2024 года сотрудники ГБР обнаружили и изъяли более 6 тыс. бутылок алкоголя различного объема, полимерные емкости объемом 5 и 10 литров, оборудование и реагенты. У организатора также изъяли наличные в разных валютах на общую сумму около 3 млн грн и три автомобиля, которыми перевозили продукцию.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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