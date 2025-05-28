На Рівненщині судитимуть ділків, які виготовляли контрафактну горілку у промислових масштабах

Загалом ділки встигли реалізувати близько 8,5 тис. літрів підробленого алкоголю.

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальні акти щодо організованої злочинної групи, що займалася виготовленням і збутом фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах. До складу групи входило п’ять осіб, у тому числі колишній правоохоронець з Рівненської області. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що з вересня 2024 року фігуранти організували повноцінне виробництво підробленого алкоголю. У гаражних приміщеннях у смт Квасилів та м. Рівне вони встановили обладнання для закупорювання пляшок об’ємом 0,5 та 0,7 літра, закуповували спирт і спеціальні хімічні реагенти. Для імітації легальної продукції виготовляли підроблені етикетки та акцизні марки.

Збут фальсифікованого алкоголю здійснювали через дрібні магазини, переважно в селах Рівненщини. Продавці усвідомлювали, що продукція не має жодних документів і є незаконною.

«Загалом ділки встигли реалізувати близько 8,5 тис. літрів підробленого алкоголю.

Щодо шести продавців, які брали участь у реалізації фальсифікату, вже триває судовий розгляд. Ще двоє визнані винними за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконний збут підакцизних товарів)», - заявили у ДБР.

Один із найбільш активних учасників групи — колишній правоохоронець. За «зарплату» в розмірі близько 40 тис. грн на місяць він виконував різні доручення організатора: займався виготовленням алкоголю, логістикою та доставкою продукції до точок продажу. Наразі він звільнений зі служби.

Під час обшуків 20 листопада 2024 року працівники ДБР виявили та вилучили понад 6 тис. пляшок алкоголю різного об’єму, полімерні ємності об’ємом 5 та 10 літрів, обладнання та реагенти. У організатора також вилучили готівку у різних валютах на загальну суму близько 3 млн грн та три автомобілі, якими перевозили продукцію.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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