Практика судів
  1. В Україні

Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

10:36, 28 травня 2025
Володимир Зеленський під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини питання постачання та використання далекобійної зброї.
Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом питання постачання та використання далекобійної зброї.

«У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо», - зазначив він.

Президент вказав, що серед всіх питань є і питання використання далекобійної зброї.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що жодних змін щодо сигналів не чув.

«Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі», - сказав Президент під час спілкування з журналістами 27 травня.

Зеленський відвідає Федеративну Республіку Німеччину, де, зокрема, проведе зустріч з бундесканцлером Мерцом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Згодом він уточнив свою заяву. Мерц підкреслив, що його коментарі щодо зняття країнами обмежень на дальність дії зброї для України відносилися до рішення, прийнятого кілька місяців тому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина зброя Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна завершиться до червня 2026 року, але за певних умов

Зеленський пояснив, коли війна може завершитись та за яких умов.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду