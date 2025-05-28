Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї

Володимир Зеленський під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини питання постачання та використання далекобійної зброї.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом питання постачання та використання далекобійної зброї.

«У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо», - зазначив він.

Президент вказав, що серед всіх питань є і питання використання далекобійної зброї.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що жодних змін щодо сигналів не чув.

«Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі», - сказав Президент під час спілкування з журналістами 27 травня.

Зеленський відвідає Федеративну Республіку Німеччину, де, зокрема, проведе зустріч з бундесканцлером Мерцом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Згодом він уточнив свою заяву. Мерц підкреслив, що його коментарі щодо зняття країнами обмежень на дальність дії зброї для України відносилися до рішення, прийнятого кілька місяців тому.

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