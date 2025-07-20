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Надбавка к пенсии после 65 лет — кто получит и сколько

17:44, 20 июля 2025
Украинцам напомнили, кто может получить надбавки к пенсии после 65 лет.
Надбавка к пенсии после 65 лет — кто получит и сколько
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Украина гарантирует своим гражданам право на получение минимальной пенсии, которая должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты (3 200 гривен) и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Если человеку назначена меньшая сумма, он может рассчитывать на дополнительную выплату, которая доведет пенсию до установленного уровня, пишет УНИАН.

Отмечается, что те, кому полагается доплата к пенсии после 65 лет, обязаны иметь достаточный страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Если стажа не хватает, размер выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся стажу и с учетом прожиточного минимума.

Для получения доплаты человек должен получать пенсию по инвалидности, за выслугу лет, по возрасту или в связи с потерей кормильца. Указанную доплату Пенсионный фонд назначает самостоятельно — отдельно обращаться не нужно.

Тем, кому только исполнится 65 лет, размер выплат повысят после дня рождения, если их пенсия была ниже гарантированного уровня.

Кроме того, существуют надбавки за возраст. Можно получить:

300 гривен дополнительно — от 70 до 74 лет;

456 гривен — от 75 до 79 лет;

570 гривен — от 80 лет и старше.

Эта надбавка назначается отдельно и может суммироваться с доплатой, которую выдают, чтобы «дотянуть» пенсию для 65-летних до минимального уровня.

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