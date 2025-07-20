Надбавка до пенсії після 65 років — хто отримає і скільки

Українцям нагадали, хто може отримати надбавки до пенсії після 65 років.

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Україна гарантує своїм громадянам право на отримання мінімальної пенсії, яка повинна бути не менше 40% від мінімальної зарплати (3 200 гривень) і прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність. Якщо ж людині призначена менша сума, то вона може розраховувати на додаткові гроші, які дотягнуть виплати до зазначеного рівня, пише УНІАН.

Зазначається, що ті, кому належить доплата до пенсії після 65 років, зобов'язані мати достатню кількість страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок). Якщо його не вистачає, то розмір виплати встановлюють пропорційно наявного стажу і з урахуванням прожиткового мінімуму.

Для доплати люди повинні отримувати пенсію по інвалідності, вислузі років, віку або через втрату годувальника. Згадану доплату Пенсійний фонд призначає самостійно, окремо звертатися не потрібно.

Тим, кому тільки виповниться 65 років, розмір виплат підвищать після дня народження, якщо їхні пенсії були меншими за гарантований рівень.

Крім того, існують надбавки за вік. Можна отримати:

300 гривень додатково - від 70 до 74 років;

456 гривень - від 75 до 79 років;

570 гривень - від 80 років і старше.

Цю надбавку призначають окремо і вона може підсумовуватися з доплатою, яку видають, щоб «дотягнути» пенсію для 65-річних до мінімалки.

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